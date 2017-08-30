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«Лацио» хочет пригласить Нани

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Тренерский штаб «Лацио» во главе с Симоне Индзаги проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии» Луишу Нани.

Как сообщает Sky Italia, «орлы» приступили к переговорам с испанским клубом и собираются взять игрока в аренду. Отмечается, что итальянцы хотят внести пункт о выкупе футболиста по окончании соглашения.

Также источник уверяет, что «Лацио» не будет платить за португальца больше 10-ти млн евро.

Добавим, что контракт 30-летнего хавбека истекает в 2019 года, а его трансферный лист оценивается в 10 млн евро.

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