«Лацио» хочет пригласить Нани

Тренерский штаб «Лацио» во главе с Симоне Индзаги проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии» Луишу Нани.

Как сообщает Sky Italia, «орлы» приступили к переговорам с испанским клубом и собираются взять игрока в аренду. Отмечается, что итальянцы хотят внести пункт о выкупе футболиста по окончании соглашения.

Также источник уверяет, что «Лацио» не будет платить за португальца больше 10-ти млн евро.

Добавим, что контракт 30-летнего хавбека истекает в 2019 года, а его трансферный лист оценивается в 10 млн евро.