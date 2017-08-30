«Балтика» подписала полузащитника Чуперку
Источник: ФК «Балтика»Комментарии
«Балтика» подписала контракт с полузащитником Валерием Чуперкой, сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.
Соглашение с 25-летним опорным хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
Последним клубом Чуперки была «Томь». Ранее он защищал цвета «Енисея», «Краснодара», «Спартака» (Нальчик) и «Анжи».
Чуперка имеет опыт выступления за юношескую, молодежную и национальную сборные Молдавии.
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