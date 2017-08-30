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Таски находится в Стамбуле и близок к переходу турецкий клуб

Источник:  AjanssporКомментарии

Как сообщает Ajansspor, защитник московского «Спартака» Сердар Таски прибыл в Стамбул для переговоров с «Трабзонспором».

По информации источника, 30-летний игрок уже договорился с красно-белыми о своем уходе. Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее стало известно, что футболист получил травму правого бедра в гостевом матче со «СКА-Хабаровск» (0:0). Источник уверяет, что курс восстановления Таски пройдет в Турции.

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