Таски находится в Стамбуле и близок к переходу турецкий клуб

Как сообщает Ajansspor, защитник московского «Спартака» Сердар Таски прибыл в Стамбул для переговоров с «Трабзонспором».

По информации источника, 30-летний игрок уже договорился с красно-белыми о своем уходе. Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее стало известно, что футболист получил травму правого бедра в гостевом матче со «СКА-Хабаровск» (0:0). Источник уверяет, что курс восстановления Таски пройдет в Турции.

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