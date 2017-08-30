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ЦСКА возглавил таблицу молодежного первенства России, обыграв «Рубин»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА дома обыграл «Рубин» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура молодежного первенства России.

В составе хозяев поля отличились Иван Олейников (22-я минута), Хетаг Хосонов (59-я - с пенальти) и Муталип Алибеков (83-я - с пенальти), у гостей - Никита Голдобин (90-я).

Армейцы с 17 очками вышли на первое место в таблице турнира. Казанцы с 16 баллами занимают третью строчку, но имеют игру в запасе.

Матч

ЦСКА (мол) - Рубин (мол) - 3:1 (1:0)

Голы

Олейников 22 (1:0). Хосонов 59 (2:0 - пен.). Алибеков 83 (3:0 - пен.). Голдобин 90 (3:1).

Незабитые пенальти

Арутюнян (Рубин (мол)), 42

Место и дата

30 августа 17:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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