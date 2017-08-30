ЦСКА возглавил таблицу молодежного первенства России, обыграв «Рубин»

ЦСКА дома обыграл «Рубин» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура молодежного первенства России.

В составе хозяев поля отличились Иван Олейников (22-я минута), Хетаг Хосонов (59-я - с пенальти) и Муталип Алибеков (83-я - с пенальти), у гостей - Никита Голдобин (90-я).

Армейцы с 17 очками вышли на первое место в таблице турнира. Казанцы с 16 баллами занимают третью строчку, но имеют игру в запасе.