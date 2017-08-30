Нападающий «Милана», которого пытался пригласить «Спартак», перейдет в «Торино»
Источник: Football ItaliaКомментарии
Как сообщает Football Italia, форвард «Милана» М'Байе Ньянг продолжит карьеру в серии А.
Согласно источнику, французский нападающий станет игроком «Торино». Отмечается, что сумма сделки составит 15 млн евро. По другим сведениям, «россонери» получат за игрока 12 млн евро и 4 в качестве бонусов.
Источник уверяет, что переговоры находятся в заключительной стадии.
Ранее сообщалось, что форварда пытался приобрести московский «Спартак», но футболист отказался от переезда в Россию.
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