Нападающий «Милана», которого пытался пригласить «Спартак», перейдет в «Торино»

Как сообщает Football Italia, форвард «Милана» М'Байе Ньянг продолжит карьеру в серии А.

Согласно источнику, французский нападающий станет игроком «Торино». Отмечается, что сумма сделки составит 15 млн евро. По другим сведениям, «россонери» получат за игрока 12 млн евро и 4 в качестве бонусов.

Источник уверяет, что переговоры находятся в заключительной стадии.

Ранее сообщалось, что форварда пытался приобрести московский «Спартак», но футболист отказался от переезда в Россию.

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