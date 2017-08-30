Экс-защитник «Локомотива» Бикей продолжит карьеру в Индии

Защитник Андре Бикей, известный в России по выступлениям за «Локомотив» и «Шинник», подписал контракт с «Джамшедпуром», сообщает пресс-служба клуба индийской суперлиги.

Соглашение с 32-летним камерунцем рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Бикей защищал цвета «Порт Вейла», выступающего в третьем по значимости английском дивизионе.

Напомним, за «Шинник» защитник играл в 2005 году, а за «Локомотив» - с 2005 по 2007 год.