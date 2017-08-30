Форвард «Гремио» прошел медосмотр для «Спартака»

Как сообщает RT со ссылкой на журналиста издания Zero Hora Адриано де Карвальо, нападающий «Гремио» Педро Роша близок к переходу в московский «Спартак».

Согласно источнику, красно-белые предлагают за переход игрока 12 млн евро. При этом источник уверяет, что футболист уже успел пройти медосмотр для красно-белых.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии 22-летний Роша провел 15 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами.

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