Представитель Яха: Переход Ярослава в «Зенит» может завершиться уже сегодня

Представитель футбольного агентства Павла Станишевски Петр Фальфус в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику «Заглембе» Ярославу Яху.

- Предложение от «Зенита» действительно есть. Также есть вероятность, что сделка состоится уже сегодня.

- Какая сумма сделки?

- Я бы очень хотел вам рассказать, но не могу сделать этого, пока сделка не будет завершена, - сказал Фальфус корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе петербургского клуба к Яху. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1 млн евро.

В сезоне-2017/18 23-летний защитник провел семь матчей в чемпионате Польши и забил один мяч.

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