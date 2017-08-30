Агент Лысцова: В России вариантов для Виталия нет

Игорь Тимофеев, агент защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, рассказал «Спорту День за Днем» о будущем своего клиента.

В прошлом сезоне 22-летний воспитанник «Локомотива» выступал за «Тонделлу», но провел только шесть матчей.

- Виталий на данный момент находится в расположении «Бенфики Б», но мы рассматриваем варианты продолжения карьеры в других португальских клубах, - сказал Тимофеев.

- Варианты с арендой?

- Мы хотим, чтобы он играл на более высоком уровне. Виталий уже перерос вторую команду «Бенфики», там уже играют ребята младше его. К нему есть интерес, но условия, в том числе по количеству игрового времени немного не подходят. Пару дней еще есть. Может, что-то решим.

- Рассматриваете исключительно Португалию?

- В России вариантов нет. Здесь молодые футболисты не нужны (улыбается). У Виталия было много предложений этим летом. Но здесь свою роль играют нюансы. Мы не хотим его отдавать в аренду в команду, где уже есть центральные защитники, чтобы он сидел на скамейке. Здесь он под присмотром у руководства, они часто посещают матчи «Бенфики Б». У нас был вариант в Швейцарии, Чехии, но не получилось договориться.