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Потери «Спартака», отказ Семина и заявление РФПЛ. Главные новости дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Состав «Халл Сити», которым руководит Леонид Слуцкий, пополнил полузащитник сборной Австралии. Но это еще не все – Ахмед Муса может воссоединиться с бывшим наставником.

2. Официальный сайт РФПЛ опубликовал календарь матчей чемпионата страны с 9-го по 20-й тур.

3. Форвард «Гремио» прошел медосмотр для московского «Спартака».

4. «Локомотив», уладив все детали по трансферу Вячеслава Караваева, отказался от игрока по инициативе Юрия Семина.

5. Сага с переходом Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» продолжает набирать обороты. Подробности ЗДЕСЬ.

6. Форвард «Зенита» Александр Кокорин решил улучшить не только футбольные навыки, но и заняться обучением.

7. «Анжи» вернул своего бывшего игрока.

8. «Зенит» этим летом не только усиляет состав. Сегодня команду покинул Йоан Молло.

9. Красно-белые в нынешнее трансферное окно не радуют своих фанатов приглашением новичков. Наоборот, столичный клуб могут покинуть сразу два игрока – Сердар Таски, а также Ивелин Попов.

10. Защитник «Локомотива» оказался под пристальным внимание английских клубов.

Критика дня: «Больше всего меня злит его отношение». Экс-игрок «Арсенала» взбешен игрой Озила

ВИДЕО ДНЯ: Первое интервью Артюхина в «Динамо»

Как проходит подготовка сборной России к матчу с московским «Динамо» – в специальном репортаже нашего корреспондента.

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