Потери «Спартака», отказ Семина и заявление РФПЛ. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Состав «Халл Сити», которым руководит Леонид Слуцкий, пополнил полузащитник сборной Австралии. Но это еще не все – Ахмед Муса может воссоединиться с бывшим наставником.

2. Официальный сайт РФПЛ опубликовал календарь матчей чемпионата страны с 9-го по 20-й тур.

3. Форвард «Гремио» прошел медосмотр для московского «Спартака».

4. «Локомотив», уладив все детали по трансферу Вячеслава Караваева, отказался от игрока по инициативе Юрия Семина.

5. Сага с переходом Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» продолжает набирать обороты. Подробности ЗДЕСЬ.

6. Форвард «Зенита» Александр Кокорин решил улучшить не только футбольные навыки, но и заняться обучением.

7. «Анжи» вернул своего бывшего игрока.

8. «Зенит» этим летом не только усиляет состав. Сегодня команду покинул Йоан Молло.

9. Красно-белые в нынешнее трансферное окно не радуют своих фанатов приглашением новичков. Наоборот, столичный клуб могут покинуть сразу два игрока – Сердар Таски, а также Ивелин Попов.

10. Защитник «Локомотива» оказался под пристальным внимание английских клубов.

Критика дня: «Больше всего меня злит его отношение». Экс-игрок «Арсенала» взбешен игрой Озила

ВИДЕО ДНЯ: Первое интервью Артюхина в «Динамо»

Как проходит подготовка сборной России к матчу с московским «Динамо» – в специальном репортаже нашего корреспондента.