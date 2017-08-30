«Ювентус» арендовал у «Шальке» защитника Хеведеса (фото)
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес перешел на правах аренды в «Ювентус», сообщается на официальном сайте туринцев.
Годовая аренда 29-летнего игрока обойдется итальянскому клубу в 3,5 миллиона евро.
У «Ювентуса» есть право выкупа прав на Хеведеса по окончании сезона.
Отметим, что с 2011 года Хеведес был капитаном «Шальке». В этой роли его сменил голкипер Ральф Ферманн.
В составе «Ювентуса» футболист призван заменить Леонардо Бонуччи, нынешним летом перешедшего в «Милан».
В 2014 году в составе сборной Германии Хеведес стал чемпионом мира. Также он дважды становился бронзовым призером европейских первенств.
UFFICIALE - @BeneHoewedes è bianconero! ⚪️⚫️https://t.co/E0bCD2KGDA#WillkommenBenedikt pic.twitter.com/9JA6XeaFGX— JuventusFC (@juventusfc) 30 августа 2017 г.
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