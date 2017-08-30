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«Ювентус» арендовал у «Шальке» защитника Хеведеса (фото)

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес перешел на правах аренды в «Ювентус», сообщается на официальном сайте туринцев.

Годовая аренда 29-летнего игрока обойдется итальянскому клубу в 3,5 миллиона евро.

У «Ювентуса» есть право выкупа прав на Хеведеса по окончании сезона.

Отметим, что с 2011 года Хеведес был капитаном «Шальке». В этой роли его сменил голкипер Ральф Ферманн. 

В составе «Ювентуса» футболист призван заменить Леонардо Бонуччи, нынешним летом перешедшего в «Милан».

В 2014 году в составе сборной Германии Хеведес стал чемпионом мира. Также он дважды становился бронзовым призером европейских первенств.

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