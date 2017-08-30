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Предложение «Лацио» может прервать сделку «Зенита» по трансферу Яха

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Представитель футбольного агентства Павла Станишевски Петр Фальфус в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику «Заглембе» Ярославу Яху.

- Итальянские СМИ писали, что «Лацио» может вмешаться в трансфер Яха в «Зенит». Это так?
- Сложно сказать. «Лацио» действительно интересовался Яхом, но на данный момент у нас нет ничего официального от итальянцев. Сделку с «Зенитом» может прервать только официальное предложение от «Лацио», - сказал Фальфус корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе петербургского клуба к Яху. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1 млн евро.

В сезоне-2017/18 23-летний защитник провел семь матчей в чемпионате Польши и забил один мяч.

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