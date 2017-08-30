Бенедикт Хеведес: Хочу стать частью одного из лучших клубов мира

Новичок «Ювентуса» Бенедикт Хеведес дал комментарий после подписания контракта с туринским клубом.

Напомним, чемпион мира в составе сборной Германии пополнил ряды итальянской команды из «Шальке 04». Футболист будет выступать на правах годичной аренды. При этом у чемпиона Италии есть возможность выкупить трансферный лист немецкого футболиста.

«Не могу передать словами свои эмоции. «Ювентус» – большой клуб, а Турин – очень приятный город. Лично для меня «Юве» входит в пятерку лучших клубов мира. Я очень хочу быть частью этой команды.

Что сказать о себе? Могу сыграть в центре, а также справа или слева. Горжусь своим переходом. Сделаю все, чтобы провести отличный сезон», – заявил Хеведес.