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Double Dimension анонсировала новый состав по Dota 2

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Организация Double Dimension представила новый состав команды по Dota 2.

К Дмитрию «UnderShock» Большакову и Александру «Flow» Сазонову присоединились Александр «nofear» Чурочкин, ранее выступаший за Cyber Anji, бывший игрок E-Lab Рой «Rajjix» Радджи и экс-игрок Elements Pro Gaming Никола «LeBronDota» Попович. Роль капитана будет исполнять Александр «nofear» Чурочкин.

«Новые люди - новое дыхание команды. Изменения в составе пойдут нам на пользу. В обновленном составе мы быстро найдем свою игру, и результаты не заставят себя долго ждать! Лично я приложу все усилия для достижения командных целей, а также для достижения личной цели - стать лучшим оффлейнером СНГ», — прокомментировал Александр «Flow» Сазонов.

Состав Double Dimension: 

Рой «Rajjix» Радджи (керри) 
Дмитрий «UnderShock» Большаков (мид) 
Александр «Flow» Сазонов (оффдейн) 
Никола «LeBronDota» Попович (саппорт) 
Александр «nofear» Чурочкин (саппорт) 

 

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