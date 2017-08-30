Double Dimension анонсировала новый состав по Dota 2
Организация Double Dimension представила новый состав команды по Dota 2.
К Дмитрию «UnderShock» Большакову и Александру «Flow» Сазонову присоединились Александр «nofear» Чурочкин, ранее выступаший за Cyber Anji, бывший игрок E-Lab Рой «Rajjix» Радджи и экс-игрок Elements Pro Gaming Никола «LeBronDota» Попович. Роль капитана будет исполнять Александр «nofear» Чурочкин.
«Новые люди - новое дыхание команды. Изменения в составе пойдут нам на пользу. В обновленном составе мы быстро найдем свою игру, и результаты не заставят себя долго ждать! Лично я приложу все усилия для достижения командных целей, а также для достижения личной цели - стать лучшим оффлейнером СНГ», — прокомментировал Александр «Flow» Сазонов.
Состав Double Dimension:
Рой «Rajjix» Радджи (керри)
Дмитрий «UnderShock» Большаков (мид)
Александр «Flow» Сазонов (оффдейн)
Никола «LeBronDota» Попович (саппорт)
Александр «nofear» Чурочкин (саппорт)