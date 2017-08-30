Double Dimension анонсировала новый состав по Dota 2

В документальном фильме «РЕН ТВ» рассказали о том, что киберспортсменов готовят к борьбе с пришельцами

Телеканал «РЕН ТВ» показал документальный спецпроект «НЛО против военных!», в котором рассказали, что киберспортсменов готовят к борьбе с пришельцами.