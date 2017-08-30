Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» договорился с «Арсеналом» о переходе полузащитника сборной Англии Алекса Окслейд-Чемберлена, сообщает BBC Sport.

По данным издания, за 24-летнего игрока мерсисайдцы заплатят 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что такую же сумму за Окслейд-Чемберлена предложил «Челси», однако футболист отказался переходить в стан «синих». Англичанин считает, что в «Челси» его планировали использовать на позиции вингбэка, тогда как он хочет уйти из «Арсенала», чтобы играть в центре полузащиты.

Окслейд-Чемберлен выходил в стартовом составе во всех матчах команды в нынешнем сезоне. За шесть лет в «Арсенале» он провел 198 матчей.