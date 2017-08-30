ЦСКА включился в борьбу за Эвертона Фелипе, на которого претендует «Спартак»
Источник: Calcio MercatoКомментарии
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Спорт Ресифи» Эвертону Фелипе, сообщает Calciomercato.
Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему бразильцу со стороны московского «Спартака». Представители бразильского клуба заявили, что ждут предложения от красно-белых.
Сумма возможного трансфера - 4 миллиона евро.
В этом сезоне Фелипе провел 17 игр, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
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