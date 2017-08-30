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Кокорин не поступал в Финансовый университет, сообщили в пресс-службе учебного заведения

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Финансовый университет при правительстве России не подтвердил информацию о поступлении на учебу форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Он не наш студент. Поступил его младший брат Кирилл», – цитирует пресс-службу «360 Подмосковье».

Напомним, Кокорин ранее выложил на своей странице в Instagram соответствующую запись, подписав ее следующим образом:

«Уже совсем скоро. Первокурсники отзывайтесь, будем объединяться».

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