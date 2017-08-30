Кокорин не поступал в Финансовый университет, сообщили в пресс-службе учебного заведения
Источник: Телеканал «360»Комментарии
Финансовый университет при правительстве России не подтвердил информацию о поступлении на учебу форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Он не наш студент. Поступил его младший брат Кирилл», – цитирует пресс-службу «360 Подмосковье».
Напомним, Кокорин ранее выложил на своей странице в Instagram соответствующую запись, подписав ее следующим образом:
«Уже совсем скоро. Первокурсники отзывайтесь, будем объединяться».
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