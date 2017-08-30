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Эден Азар: Пока другие наслаждались отпуском, я тренировался в полном одиночестве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хавбек «Челси» Эден Азар рассказал о своем состоянии после травмы, а также высказался о переходе своего брата Килиана в лондонский клуб.

«В последние три месяца мне было непросто. Я очень много работал. Пока другие игроки наслаждались отпуском, мне приходилось тренироваться в полном одиночестве. Конечно, это часть моей работы. Каждый день нужно учиться чему-то новому, и я пытался это делать все лето. Сейчас я в хорошем настроении, и просто хочу играть.

Счастлив, что мой брат перешел в «Челси». Ему нужен был новый вызов. Он поехал в Венгрию, а позже сказал мне: «Мне нужен новый этап». Я обещал ему, что поговорю с Антонио Конте, а также с руководством клуба. Счастлив, что нам помогли. 

Конечно, я хочу играть с ним в одной команде. Но он пока не дорос до основного состава. К тому же, ему надо поработать над физической формой. Но я надеюсь, однажды мы выйдем в основе», – цитирует бельгийца Sky Sports.

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