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Virtus.pro вылетела с DreamHack Masters Malmö 2017

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Польский коллектив Virtus.pro закончил выступление на турнире DreamHack Masters Malmö 2017.

В первом матче «медведи» уступили Natus Vincere (4:16 Inferno), а во втором проиграли Renegades (7:16 Cahce).

Таким образом, Virtus.pro заняла 13-16 место и заработала 2 000 долларов. Турнир также покинула B.O.O.T-dreamScape.

DreamHack Masters Malmö 2017 проходит с 30 августа по 3 сентября в шведском городе Мальмё. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.

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