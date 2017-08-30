Virtus.pro вылетела с DreamHack Masters Malmö 2017
Польский коллектив Virtus.pro закончил выступление на турнире DreamHack Masters Malmö 2017.
В первом матче «медведи» уступили Natus Vincere (4:16 Inferno), а во втором проиграли Renegades (7:16 Cahce).
Таким образом, Virtus.pro заняла 13-16 место и заработала 2 000 долларов. Турнир также покинула B.O.O.T-dreamScape.
DreamHack Masters Malmö 2017 проходит с 30 августа по 3 сентября в шведском городе Мальмё. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.
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