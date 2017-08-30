Virtus.pro вылетела с DreamHack Masters Malmö 2017

Double Dimension анонсировала новый состав по Dota 2 Организация Double Dimension представила новый состав команды по Dota 2.

Киберспорт в сентябре: главные турниры О том, за какими матчами скоротать вечер киберспортивному болельщику в сентябре — рассказывает «Советский спорт».