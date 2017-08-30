Южный во 2-м круге US Open встретится с Федерером
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Михаил Южный вышел во 2-й круг Открытого чемпионата США, обыграв на старте турнира словенца Блаза Кавчича.
Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3.
В следующем круге спортсмен из РФ встретится с третьей ракеткой турнира из Швейцарии Роджером Федерером, который взял верх над американцем Франсисом Тьяфо.
Матч
Кавчич Б. (Словения) - Южный М. (Россия) - 3:6, 7:5, 4:6, 3:6
Место и дата
30 августа 18:00, , Онлайн-трансляция
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