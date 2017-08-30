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«Амкар» объявил о переходе нападающего из Черногории

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

23-летний форвард Драго Милович пополнил ряды пермского «Амкара». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

О деталях сделки не уточняется, однако, известно, что ранее футболист защищал цвета «Хайдук Бар», который выступает в третьем дивизионе чемпионата Черногории.

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