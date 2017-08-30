Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс4 : 2Торпедо
Хоккей  Слован4 : 2Динамо Минск
Теннис  Вондроусова6:4, 4:6, 6:7Кузнецова
Теннис  Кавчич3:6, 7:5, 4:6, 3:6Южный
Теннис  Кузнецов4:6, 6:7, 5:5Лопес
Теннис  Бабош4:3Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Evil Geniuses объявила об уходе zai и ppd

Комментарии

Людвиг «zai» Уолберг и Питер «ppd» Дагер покинули Evil Geniuses по собственному желанию.

Zai выступал за «злых гениев» с сентября 2016 года, а ppd занимал должность исполнительного директора организации (CEO) также с сентября 2016 года.

Менеджер состава Филлип Арам назначен операционным директором организации (COO).

Состав Evil Geniuses:  

Артур «Arteezy» Бабаев  
Саид Самаил «SumaiL» Хассан  
Саахил «UNiVeRsE» Арора  
Андреас «Cr1t-» Нильсен 

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
SK Gaming сыграет на BLAST Pro SeriesБразильский коллектив SK Gaming получил последнее приглашение на турнир BLAST Pro Series.Virtus.pro вылетела с DreamHack Masters Malmö 2017Польский коллектив Virtus.pro закончил выступление на турнире DreamHack Masters Malmö 2017.Double Dimension анонсировала новый состав по Dota 2Организация Double Dimension представила новый состав команды по Dota 2.Киберспорт в сентябре: главные турнирыКиберспорт в сентябре: главные турнирыО том, за какими матчами скоротать вечер киберспортивному болельщику в сентябре – рассказывает «Советский спорт».Miracle- присутствовал на открытии учебного центра для киберспортсменов ИорданииПринц Иордании Омар бин аль-Фейсал открыл учебный центр для киберспортсменов.
Художественная гимнастика
Дина Аверина выиграла золото ЧМ в упражнении с обручем, у Арины Авериной серебро
Хоккей
Зарипов контактировал с «Тампой»
Футбол
«Амкар» объявил о переходе нападающего из Черногории
Теннис
Южный во 2-м круге US Open встретится с Федерером
все новости