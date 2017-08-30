Evil Geniuses объявила об уходе zai и ppd
Людвиг «zai» Уолберг и Питер «ppd» Дагер покинули Evil Geniuses по собственному желанию.
Zai выступал за «злых гениев» с сентября 2016 года, а ppd занимал должность исполнительного директора организации (CEO) также с сентября 2016 года.
Менеджер состава Филлип Арам назначен операционным директором организации (COO).
Состав Evil Geniuses:
Артур «Arteezy» Бабаев
Саид Самаил «SumaiL» Хассан
Саахил «UNiVeRsE» Арора
Андреас «Cr1t-» Нильсен
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