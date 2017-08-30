Evil Geniuses объявила об уходе zai и ppd

Людвиг «zai» Уолберг и Питер «ppd» Дагер покинули Evil Geniuses по собственному желанию.



Zai выступал за «злых гениев» с сентября 2016 года, а ppd занимал должность исполнительного директора организации (CEO) также с сентября 2016 года.

Менеджер состава Филлип Арам назначен операционным директором организации (COO).



Состав Evil Geniuses:



Артур «Arteezy» Бабаев

Саид Самаил «SumaiL» Хассан

Саахил «UNiVeRsE» Арора

Андреас «Cr1t-» Нильсен



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