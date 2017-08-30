Роман Нойштедтер: Предложения от «Спартака» не получал, мне нравится в «Фенербахче»
Источник: FanatikКомментарии
Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал информацию, что им интересуется московский «Спартак».
Ранее агент футболиста Доган Эрджан сообщил, что турецкий клуб готов продать имеющего российский паспорт Нойштедтера за 8 млн евро, но красно-белые готовы заплатить только три.
«Я не получал предложений ни от «Спартака», ни от какой-либо другой команды. Мне нравится в «Фенербахче» и об уходе я не думаю», – цитирует игрока Fanatik.
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