Роман Нойштедтер: Предложения от «Спартака» не получал, мне нравится в «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал информацию, что им интересуется московский «Спартак».

Ранее агент футболиста Доган Эрджан сообщил, что турецкий клуб готов продать имеющего российский паспорт Нойштедтера за 8 млн евро, но красно-белые готовы заплатить только три.

«Я не получал предложений ни от «Спартака», ни от какой-либо другой команды. Мне нравится в «Фенербахче» и об уходе я не думаю», – цитирует игрока Fanatik.

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