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А. Аверина победила в упражнении с мячом на ЧМ, Д. Аверина – серебряный призер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия) в упражнении с мячом.

В финале Арина опередила свою сестру-близняшку Дину (18,950 балла против 18,700). Бронзовая награда досталась Невяне Владиновой из Болгарии (17,950).

Напомним, что в упражнении с обручем золото досталось Дине, а серебро Арине.  

Чемпионат мира в Пезаро продлится до 3 сентября.

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