А. Аверина победила в упражнении с мячом на ЧМ, Д. Аверина – серебряный призер

Сестры Аверины завоевали два золота и два серебра в первый день Всемирных игр

Сестры Арина и Дина Аверины в первый день Всемирных игр, которые проходят в польской Вроцлаве, завоевали две золотых и две серебряных медали в соревнованиях по художественной гимнастике.