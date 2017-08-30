А. Аверина победила в упражнении с мячом на ЧМ, Д. Аверина – серебряный призер
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия) в упражнении с мячом.
В финале Арина опередила свою сестру-близняшку Дину (18,950 балла против 18,700). Бронзовая награда досталась Невяне Владиновой из Болгарии (17,950).
Напомним, что в упражнении с обручем золото досталось Дине, а серебро Арине.
Чемпионат мира в Пезаро продлится до 3 сентября.
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