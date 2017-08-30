Рублев обыграл Бедене на старте US Open

US Open. Второй круг. Бабош – Шарапова. Онлайн Второй матч Марии Шараповой на US Open-2017 на сайте «Советского спорта».

Южный во 2-м круге US Open встретится с Федерером Российский теннисист Михаил Южный вышел во 2-й круг Открытого чемпионата США, обыграв на старте турнира словенца Блажа Кавчича.

Родина вышла во 2-й круг US Open, где сыграет со Свитолиной Российская теннисистка Евгения Родина обыграла Эжени Бушар из Канады в 1-м круге Открытого чемпионата США.

Роджер Федерер: В начале матча с Тиафу я путался в ногах, а глаза не работали

Роджер Федерер: В начале матча с Тиафу я путался в ногах, а глаза не работали Швейцарец Роджер Федерер подвел итоги матча первого круга US Open против американца Фрэнсиса Тиафу.