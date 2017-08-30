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Рублев обыграл Бедене на старте US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Альяза Бедене в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.

Счет встречи – 6:1, 6:4, 6:4.

В следующем раунде Рублев встретится с болгарином Григором Димитровым, который в первом круге переиграл чеха Вацлава Шафранека (Q) со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Бедене А. (Великобритания) - Рублев А. (Россия) - 1:6, 4:6, 4:6

Место и дата

30 августа 20:30, , Онлайн-трансляция

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