Рублев обыграл Бедене на старте US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Альяза Бедене в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.
Счет встречи – 6:1, 6:4, 6:4.
В следующем раунде Рублев встретится с болгарином Григором Димитровым, который в первом круге переиграл чеха Вацлава Шафранека (Q) со счетом 6:1, 6:4, 6:2.
Нью-Йорк
(США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Бедене А. (Великобритания) - Рублев А. (Россия) - 1:6, 4:6, 4:6
Место и дата
30 августа 20:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически