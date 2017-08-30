Кузнецова сломила сопротивление Вондроушовой в первом круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Светлана Кузнецова обыграла чешку Маркету Вондроушову в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде.
Счет встречи – 4:6, 6:4, 7:6.
В следующем раунде Кузнецова встретится с победительницей пары Куруми Нара (Япония) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Нью-Йорк
(США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Вондроусова М. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:4, 4:6, 6:7
Место и дата
30 августа 21:30, , Онлайн-трансляция
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