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Кузнецова сломила сопротивление Вондроушовой в первом круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла чешку Маркету Вондроушову в первом круге Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде.

Счет встречи – 4:6, 6:4, 7:6.

В следующем раунде Кузнецова встретится с победительницей пары Куруми Нара (Япония) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Вондроусова М. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:4, 4:6, 6:7

Место и дата

30 августа 21:30, , Онлайн-трансляция

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