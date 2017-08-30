Жук проиграла Путинцевой на старте US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка София Жук уступила Юлии Путинцевой из Казахстана в первом круге Открытого чемпионата США.
Счет встречи – 6:7, 3:6.
В следующем круге Путинцева сыграет с победительницей встречи Агнешка Радванска (Польша) – Петра Мартич (Хорватия).
Нью-Йорк
(США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Жук С. (Россия) - Путинцева Ю. (Казахстан) - 6:7, 3:6
Место и дата
30 августа 22:00, , Онлайн-трансляция
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