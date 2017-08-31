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Андрей Кузнецов покинул US Open, уступив Лопесу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов в рамках первого круга US Open уступил испанцу Фелисиано Лопесу со счетом 4:6, 6:7, 7:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. За это время россиянин совершил 20 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6, а в активе его соперника 26 подач навылет, 5 двойных и 5 брейков.

Во втором круге турнира Лопес встретится со своим соотечественником Фернандо Вердаско.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Кузнецов А. (Россия) - Лопес Ф. (Испания) - 4:6, 6:7, 7:6, 2:6

Место и дата

30 августа 20:30, , Онлайн-трансляция

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