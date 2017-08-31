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Евгений Корешков: Победили, значит, все правильно сделали

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Думаю, в четвертом подряд матче и наша команда, и соперник немного устали, это нормальное явление, – приводит слова Корешкова официальный сайт «Барыса». – Радует, что и с «Северсталью», и с «Торпедо» мы побеждаем в третьем периоде, где-то выстояли, где-то за счет характера, а где-то за счет исполнителей мы победили.

– Сегодня были перестановки в двух звеньях, довольны их игрой в таком сочетании?
– Победили, значит, все правильно сделали. Но до оптимальных сочетаний еще далеко. Все-таки начало сезона, август, но мы стараемся и ищем самые оптимальные. Надеемся, что наши лидеры, и Вей, и Фрэттин прибавят.

– Давно нет Александра Липина в составе, он травмирован?
– У него была травма. Но Александр уже тренируется, на выезд едет с нами.

Матч

Барыс - Торпедо - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы:

Жайлауов (Сен-Пьер, Тривино), 8:49 (1:0 - бол.). Баранцев (Дугин, Еглич), 24:24 (1:1 - бол.). Диц (Доус, Даллмэн), 37:09 (2:1). Григорьев (Галузин), 53:04 (2:2 - бол.). Доус (Фрэттин), 54:08 (3:2). Даллмэн 59:58 (4:2).

Место и дата

30 августа 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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