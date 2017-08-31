Евгений Корешков: Победили, значит, все правильно сделали

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Думаю, в четвертом подряд матче и наша команда, и соперник немного устали, это нормальное явление, – приводит слова Корешкова официальный сайт «Барыса». – Радует, что и с «Северсталью», и с «Торпедо» мы побеждаем в третьем периоде, где-то выстояли, где-то за счет характера, а где-то за счет исполнителей мы победили.

– Сегодня были перестановки в двух звеньях, довольны их игрой в таком сочетании?

– Победили, значит, все правильно сделали. Но до оптимальных сочетаний еще далеко. Все-таки начало сезона, август, но мы стараемся и ищем самые оптимальные. Надеемся, что наши лидеры, и Вей, и Фрэттин прибавят.

– Давно нет Александра Липина в составе, он травмирован?

– У него была травма. Но Александр уже тренируется, на выезд едет с нами.