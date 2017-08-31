Арина Аверина: На ЧМ стараемся настраивать себя как на обычные соревнования

Российская гимнастка Арина Аверина поделилась впечатлениями от победы в упражнениях с мячом на проходящем в Италии чемпионате мира.

«С обручем я знала, что Дина выступила чисто и хорошо, поэтому спокойно выходила и сделала. На второе упражнение (с мячом) выходила выступить для зрителя и для себя, это было чисто так «в кайф» (улыбается).

Особых сложностей не было, мы настраивали себя не так, что «вот, это чемпионат мира!». Да, мы понимаем ответственность, но стараемся настраивать себя как на обычные соревнования», – приводит слова Авериной «Р-Спорт».