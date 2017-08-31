Форвард «Гремио» Роша в ближайшие часы станет игроком «Спартака»

Форвард «Гремио» Педро Роша в ближайшие часы станет игроком московского «Спартака», об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Роша в ближайшие часы должен стать игроком Спартака, если опять ничего не случится. Остались детали по медосмотру. Клубы сделку согласовали», – написал Арустамян в твиттере.

Роча в ближайшие часы должен стать игроком Спартака, если опять ничего не случится.😱Остались детали по медосмотру.Клубы сделку согласовали. https://t.co/1kbM7Jxcc2 — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 30 августа 2017 г.

Ранее стало известно, что нападающий уже прошел медосмотр для «Спартака».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии 22-летний Роша провел 15 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами.

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