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Веснина победила Блинкову в первом круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина в рамках первого круга US Open победила соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 75 минут, за это время Веснина единожды подала навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 13, а в активе ее соперницы три эйса, пять двойных и два брейка.

Во втором круге турнира Елена встретится с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Веснина Е. (Россия) - Блинкова А. (Россия) - 6:1, 6:3

Место и дата

31 августа 00:15, , Онлайн-трансляция

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