Веснина победила Блинкову в первом круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Елена Веснина в рамках первого круга US Open победила
соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 75 минут, за это время Веснина единожды
подала навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала шесть
брейк-поинтов из 13, а в активе ее соперницы три эйса, пять двойных и два
брейка.
Во втором круге турнира Елена встретится с победительницей
пары Мэдисон Бренгл (США) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Блинкова А. (Россия) - 6:1, 6:3
Место и дата
31 августа 00:15, , Онлайн-трансляция
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