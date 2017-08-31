Веснина победила Блинкову в первом круге US Open

Российская теннисистка Елена Веснина в рамках первого круга US Open победила соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 75 минут, за это время Веснина единожды подала навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 13, а в активе ее соперницы три эйса, пять двойных и два брейка.

Во втором круге турнира Елена встретится с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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Одиночный разряд

Первый круг