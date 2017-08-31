Шарапова вышла в третий круг US Open, победив Бабош
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мария ШараповаФото: Gettyimages.ru
Российская теннисистка Мария Шарапова в матче второго круга US Open победила
представительницу Венгрии Тимеа Бабош со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. За это время
россиянка 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 13, а в активе ее соперницы одна двойная и четыре брейка.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этой встречи.
В третьем круге турнира Шарапова встретится с победительницей
пары София Кенин (США) – Сачия Викери (США).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Бабош Т. (Венгрия) - Шарапова М. (Россия) - 7:6, 4:6, 1:6
Место и дата
30 августа 23:00, , Текстовая трансляция
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