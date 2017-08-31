Шарапова вышла в третий круг US Open, победив Бабош

Российская теннисистка Мария Шарапова в матче второго круга US Open победила представительницу Венгрии Тимеа Бабош со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. За это время россиянка 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 13, а в активе ее соперницы одна двойная и четыре брейка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

В третьем круге турнира Шарапова встретится с победительницей пары София Кенин (США) – Сачия Викери (США).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг