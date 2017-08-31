Касаткина победила Ванг Кианг на старте US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга
US Open победила
представительницу Китая Ванг Кианг со счетом 6:7, 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут, за это время россиянка
единожды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а в активе ее соперницы пять эйсов, пять двойных и два
брейка.
Во втором круге турнира Касаткина встретится с американкой
Кристиной Макхейл, которая переиграла Анастасию Павлюченкову (3:6, 6:3, 6:2).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Ванг К. (Китай) - 6:7, 6:2, 6:3
Место и дата
30 августа 23:30, , Онлайн-трансляция
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