Касаткина победила Ванг Кианг на старте US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга US Open победила представительницу Китая Ванг Кианг со счетом 6:7, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут, за это время россиянка единожды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а в активе ее соперницы пять эйсов, пять двойных и два брейка.

Во втором круге турнира Касаткина встретится с американкой Кристиной Макхейл, которая переиграла Анастасию Павлюченкову (3:6, 6:3, 6:2).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг