Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на старте US Open уступила американке Кристине Макхэйл со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут, за это время россиянка четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех, а в активе ее соперницы семь эйсов, одна двойная и три брейка.

Во втором круге турнира Макхэйл встретится с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной, которая на старте US Open переиграла китаянку Ванг Кианг.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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