Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на старте US Open уступила американке
Кристине Макхэйл со счетом 6:3, 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 59 минут, за это время россиянка четырежды
подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт
из четырех, а в активе ее соперницы семь эйсов, одна двойная и три брейка.
Во втором круге турнира Макхэйл встретится с еще одной
представительницей России Дарьей Касаткиной, которая на старте US Open переиграла
китаянку Ванг Кианг.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
МакХэйл К. (США) - Павлюченкова А. (Россия) - 3:6, 6:3, 6:2
Место и дата
30 августа 23:45, , Онлайн-трансляция
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