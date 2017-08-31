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Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на старте US Open уступила американке Кристине Макхэйл со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут, за это время россиянка четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех, а в активе ее соперницы семь эйсов, одна двойная и три брейка.

Во втором круге турнира Макхэйл встретится с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной, которая на старте US Open переиграла китаянку Ванг Кианг.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

МакХэйл К. (США) - Павлюченкова А. (Россия) - 3:6, 6:3, 6:2

Место и дата

30 августа 23:45, , Онлайн-трансляция

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