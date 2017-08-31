Защитник «Ростова» Мевля попал в сферу интересов «Зенита»
Источник: TuttomercatowebКомментарии
Защитник «Ростова» Миха Мевля попал в сферу интересов «Зенита»,
сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, 27-летний словенец заменит Луиша
Нету, который в ближайшее время станет игроком «Фенербахче».
Напомним, в «Ростов» Мевля перешел летом 2016 года. С тех
пор в составе ростовчан он сыграл в 39 матчах, в которых забил два мяча, отдал
две результативные передачи и заработал две желтые карточки.
Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.
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