Эдер прибыл в расположение «Локомотива» (фото)

Португальский нападающий Эдер прибыл в расположение «Локомотива», который проводит сбор в Бад Кляйнкирххайме, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Уже в четверг Эдер проведет первую тренировку со своим новым клубом.

⚡️ Эдер присоединился к нам на #ЛокоСборы и уже прошёл краткий инструктаж по графику и распорядку команды ⤵️https://t.co/lO8smwr4Xx pic.twitter.com/qDDbHtT5SI — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 августа 2017 г.

29-летний португалец перешел в московский клуб из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, «Локомотив» вернется со сбора в Москву 6 августа, а уже 10 августа на выезде сыграет с «Ахматом».