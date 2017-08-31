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Эдер прибыл в расположение «Локомотива» (фото)

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Португальский нападающий Эдер прибыл в расположение «Локомотива», который проводит сбор в Бад Кляйнкирххайме, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Уже в четверг Эдер проведет первую тренировку со своим новым клубом.

29-летний португалец перешел в московский клуб из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, «Локомотив» вернется со сбора в Москву 6 августа, а уже 10 августа на выезде сыграет с «Ахматом».

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