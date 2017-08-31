Эдер: Постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»
Португальский новичок «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями
от игры за новую команду.
– Знал ли что-то о
«Локомотиве» до перехода?
– Со мной в «Лилле» играл Марко Баша, который достаточно долго выступал за «Локомотив». Он рассказал много хорошего о клубе, России и Москве. Позже мой агент сообщил, что есть вариант с «Локомотивом». Я был очень рад, что появилась такая возможность.
– Какие эмоции сейчас
испытываешь?
– Я очень счастлив. Сделаю все возможное для клуба. Постараюсь забить как можно больше голов, чтобы команда побеждала в каждом матче. С нетерпением жду первую тренировку и хочу, как можно скорее познакомиться с одноклубниками.
Напомним, 29-летний форвард перешел в московский клуб из «Лилля» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.