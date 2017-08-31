Горди Дуайер: матч со «Слованом» закончился не так, как мы могли рассчитывать
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер
прокомментировал поражение от «Слована» (2:4) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
– Поздравляю коллегу с тремя очками. Конечно, этот матч
закончился не так, как мы могли рассчитывать, – приводит слова Дуайера
официальный сайт минского клуба. – Команда проделала отличную работу в первом
периоде. Продемонстрировала хорошую игру, прибрала к своим рукам преимущество,
создала немало голевых моментов – больше, чем соперник. Но пропущенная перед
перерывом шайба стала серьезным фактором, который помог «Словану» выровнять ход
встречи во втором периоде.
Ну, а третья
двадцатиминутка получилась совсем не такой, какую мы хотели бы видеть. Мы
позволяли хозяевам создавать спонтанные моменты, дали возможность оттолкнуться
и убежать. А хоккей – быстрая игра. Все моментально изменилось и стало не в
нашу пользу.
Плюс стоит отметить лидеров братиславского клуба, которые сегодня оказались очень успешны и реализовали свои моменты.
Матч
Слован - Динамо Мн - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Павлович (Матерухин), 13:15 (0:1). Геноуэй (Смоленак), 19:59 (1:1 - мен.). Ковыршин (Шарангович), 31:30 (1:2 - бол.). Месарош (Геноуэй, Ржепик), 46:09 (2:2 - бол.). Ржепик (Месарош, Геноуэй), 53:38 (3:2 - бол.). Смоленак 58:38 (4:2).
Место и дата
30 августа 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция