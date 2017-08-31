Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Горди Дуайер: матч со «Слованом» закончился не так, как мы могли рассчитывать

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Слована» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю коллегу с тремя очками. Конечно, этот матч закончился не так, как мы могли рассчитывать, – приводит слова Дуайера официальный сайт минского клуба. – Команда проделала отличную работу в первом периоде. Продемонстрировала хорошую игру, прибрала к своим рукам преимущество, создала немало голевых моментов – больше, чем соперник. Но пропущенная перед перерывом шайба стала серьезным фактором, который помог «Словану» выровнять ход встречи во втором периоде.

 Ну, а третья двадцатиминутка получилась совсем не такой, какую мы хотели бы видеть. Мы позволяли хозяевам создавать спонтанные моменты, дали возможность оттолкнуться и убежать. А хоккей – быстрая игра. Все моментально изменилось и стало не в нашу пользу.

 Плюс стоит отметить лидеров братиславского клуба, которые сегодня оказались очень успешны и реализовали свои моменты.

Матч

Слован - Динамо Мн - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы:

Павлович (Матерухин), 13:15 (0:1). Геноуэй (Смоленак), 19:59 (1:1 - мен.). Ковыршин (Шарангович), 31:30 (1:2 - бол.). Месарош (Геноуэй, Ржепик), 46:09 (2:2 - бол.). Ржепик (Месарош, Геноуэй), 53:38 (3:2 - бол.). Смоленак 58:38 (4:2).

Место и дата

30 августа 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Милош Ржига: Счастливы от того, что смогли перевернуть игру и победитьГлавный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Евгений Корешков: Победили, значит, все правильно сделалиГлавный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Зарипов контактировал с «Тампой»Российский нападающий Данис Зарипов контактировал с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает «Газета.Ru.«Слован» набрал первые очки в чемпионате, обыграв минское «Динамо»«Слован» дома обыграл минское «Динамо» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Петерис Скудра: Умудрились сами проиграть «Барысу»Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал гостевое поражение от «Барыса» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
Футбол
Форвард «Гремио» Роша в ближайшие часы станет игроком «Спартака»
Теннис
Кузнецов покинул US Open, уступив Лопесу
Теннис
Кузнецова сломила сопротивление Вондроушовой в первом круге US Open
Теннис
Рублев обыграл Бедене на старте US Open
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Слован
Слованкалендарьстатистика
Горди Дуайер
Горди Дуайервсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости