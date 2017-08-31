Горди Дуайер: матч со «Слованом» закончился не так, как мы могли рассчитывать

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Слована» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю коллегу с тремя очками. Конечно, этот матч закончился не так, как мы могли рассчитывать, – приводит слова Дуайера официальный сайт минского клуба. – Команда проделала отличную работу в первом периоде. Продемонстрировала хорошую игру, прибрала к своим рукам преимущество, создала немало голевых моментов – больше, чем соперник. Но пропущенная перед перерывом шайба стала серьезным фактором, который помог «Словану» выровнять ход встречи во втором периоде.

Ну, а третья двадцатиминутка получилась совсем не такой, какую мы хотели бы видеть. Мы позволяли хозяевам создавать спонтанные моменты, дали возможность оттолкнуться и убежать. А хоккей – быстрая игра. Все моментально изменилось и стало не в нашу пользу.

Плюс стоит отметить лидеров братиславского клуба, которые сегодня оказались очень успешны и реализовали свои моменты.