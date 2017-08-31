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Милош Ржига: Счастливы от того, что смогли перевернуть игру и победить

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сейчас только начало сезона, и мы продолжаем строить команду. Это всегда долгий процесс. Но мы счастливы, что сегодня смогли перевернуть игру и победить. Начало получилось не очень – надо поблагодарить Минск, что он не выжал большего из своих моментов в первом периоде.

Но потом «Слован» стал действовать лучше, следовать заданию, создавать гораздо больше возможностей для взятия ворот. Хотя нам по-прежнему стоит лучше действовать в атаке», – приводит слова Ржиги официальный сайт минской команды.

Матч

Слован - Динамо Мн - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы:

Павлович (Матерухин), 13:15 (0:1). Геноуэй (Смоленак), 19:59 (1:1 - мен.). Ковыршин (Шарангович), 31:30 (1:2 - бол.). Месарош (Геноуэй, Ржепик), 46:09 (2:2 - бол.). Ржепик (Месарош, Геноуэй), 53:38 (3:2 - бол.). Смоленак 58:38 (4:2).

Место и дата

30 августа 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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