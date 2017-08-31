Милош Ржига: Счастливы от того, что смогли перевернуть игру и победить

Главный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сейчас только начало сезона, и мы продолжаем строить команду. Это всегда долгий процесс. Но мы счастливы, что сегодня смогли перевернуть игру и победить. Начало получилось не очень – надо поблагодарить Минск, что он не выжал большего из своих моментов в первом периоде.

Но потом «Слован» стал действовать лучше, следовать заданию, создавать гораздо больше возможностей для взятия ворот. Хотя нам по-прежнему стоит лучше действовать в атаке», – приводит слова Ржиги официальный сайт минской команды.