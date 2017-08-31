Мария Шарапова: Было очень сложно как физически, так и психологически
Источник: Gotennis.ruКомментарии
Российская теннисистка Мария Шарапова – о победе над представительницей
Венгрии Тимеа Бабош (6:7 (4:7), 6:4, 6:1) в матче второго круга US Open.
«Сегодня мне было очень сложно как с физической, так и
с психологической точек зрения. Хотела победить, однако мне противостояла очень
непростая оппонентка. Понимала, что после успеха в матче с Халеп ожидания от меня
будут высокими. Это был еще один вызов, который я приняла.
После такого напряженного поединка в первом раунде логично
было ждать спада в игре. Самое главное – я смогла победить. Официальная встреча
тем и отличается от тренировки, что когда ты уступаешь в счете, нужно собраться
и показать лучшие качества, чтобы отыграться», – приводит слова Шараповой GoTennis.ru.
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