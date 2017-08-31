Официально: Форвард «Гремио» Роша стал игроком «Спартака»
Источник: ФК «Гремио»Комментарии
Педро РошаФото: Gettyimages.ru
Нападающий «Гремио» Педро Роша перешел в московский «Спартак»,
сообщает официальный сайт бразильского клуба.
«Переговоры о передачи 100% экономических прав на футболиста
московскому «Спартаку» завершены.
Клуб благодарит игрока за преданность и приверженность спортивному делу в «Гремио». Желаем ему успехов в профессиональной карьере», – говорится на официальном сайте «Гремио».
Сумма сделки не разглашается. Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Гремио» 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.
«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов
РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически