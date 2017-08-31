Официально: Форвард «Гремио» Роша стал игроком «Спартака»

Нападающий «Гремио» Педро Роша перешел в московский «Спартак», сообщает официальный сайт бразильского клуба.

«Переговоры о передачи 100% экономических прав на футболиста московскому «Спартаку» завершены.

Клуб благодарит игрока за преданность и приверженность спортивному делу в «Гремио». Желаем ему успехов в профессиональной карьере», – говорится на официальном сайте «Гремио».

Сумма сделки не разглашается. Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Гремио» 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

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