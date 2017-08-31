Донской проиграл Кукушкину во втором круге US Open

Российский теннисист Евгений Донской в рамках второго круга US Open проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счетом 4:6, 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут, за это время россиянин восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из шести, а в активе его соперника один эйс, три двойных и пять брейков.

В третьем круге турнира Кукушкин встретится с французом Лукой Пуи.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг