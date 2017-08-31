Донской проиграл Кукушкину во втором круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Евгений Донской в рамках второго круга
US Open проиграл
представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счетом 4:6, 4:6, 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут, за это время россиянин
восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2
брейк-пойнта из шести, а в активе его соперника один эйс, три двойных и пять
брейков.
В третьем круге турнира Кукушкин встретится с французом
Лукой Пуи.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Донской Е. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан) - 4:6, 4:6, 5:7
Место и дата
31 августа 02:15, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически