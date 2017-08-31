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Донской проиграл Кукушкину во втором круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской в рамках второго круга US Open проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счетом 4:6, 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут, за это время россиянин восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из шести, а в активе его соперника один эйс, три двойных и пять брейков.

В третьем круге турнира Кукушкин встретится с французом Лукой Пуи.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Донской Е. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан) - 4:6, 4:6, 5:7

Место и дата

31 августа 02:15, , Онлайн-трансляция

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