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«Динамо» (Рига) – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» сыграет с московским «Спартаком».

Встреча пройдет на льду «Арены Рига» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, «Динамо» с пятью очками занимает седьмое место в Западной конференции, а красно-белые в ней же расположились на 10-й строчке, имея в активе на два очка меньше.

Матч

Динамо Р - Спартак

Место и дата

31 августа 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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