«Динамо» (Рига) – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» сыграет
с московским «Спартаком».
Встреча пройдет на льду «Арены Рига» и начнется в 19:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, «Динамо» с пятью очками занимает седьмое место в Западной конференции, а красно-белые в ней же расположились на 10-й строчке, имея в активе на два очка меньше.
Матч
Место и дата
31 августа 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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