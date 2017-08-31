«Динамо» (Рига) – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» сыграет с московским «Спартаком».

Встреча пройдет на льду «Арены Рига» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, «Динамо» с пятью очками занимает седьмое место в Западной конференции, а красно-белые в ней же расположились на 10-й строчке, имея в активе на два очка меньше.