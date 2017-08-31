Франция – Голландия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Франции сыграет с командой Голландии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Французы с 13-ю очками занимают второе место в группе А, а голландцы расположились строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в октябре прошлого года в матче первого круга квалификации ЧМ-2018, тогда встреча завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 1:0.