Франция – Голландия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче седьмого тура группового этапа европейской
квалификации чемпионата мира-2018 сборная Франции сыграет с командой Голландии.
Встреча пройдет на поле стадиона «Стад де Франс» в Париже и начнется
в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Французы с 13-ю очками занимают второе место в группе А, а
голландцы расположились строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в октябре прошлого года в матче первого круга квалификации ЧМ-2018, тогда встреча завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 1:0.
Матч
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
31 августа 21:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция
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