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Франция – Голландия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Франции сыграет с командой Голландии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Французы с 13-ю очками занимают второе место в группе А, а голландцы расположились строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в октябре прошлого года в матче первого круга квалификации ЧМ-2018, тогда встреча завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 1:0.

Матч

Франция - Голландия

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

31 августа 21:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция

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