Александрова уступила Гарсии во втором круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в рамках второго круга US Open проиграла француженке Каролин Гарсии со счетом 6:4, 3:6, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут, за это время россиянка дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а в активе ее соперницы семь эйсов, три двойные и семь брейков из десяти.

В борьбе за выход в 1/8 финала турнира Гарсии будет противостоять представительница Чехии Петра Квитова.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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Второй круг