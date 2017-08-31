Александрова уступила Гарсии во втором круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Екатерина Александрова в рамках
второго круга US Open проиграла француженке Каролин Гарсии со счетом 6:4, 3:6,
0:6.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут, за это время россиянка дважды
подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта
из восьми, а в активе ее соперницы семь эйсов, три двойные и семь брейков из десяти.
В борьбе за выход в 1/8 финала турнира Гарсии будет противостоять
представительница Чехии Петра Квитова.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Александрова Е. (Россия) - Гарсия К. (Франция) - 6:4, 3:6, 0:6
Место и дата
31 августа 03:45, , Онлайн-трансляция
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