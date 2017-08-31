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Александрова уступила Гарсии во втором круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в рамках второго круга US Open проиграла француженке Каролин Гарсии со счетом 6:4, 3:6, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут, за это время россиянка дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а в активе ее соперницы семь эйсов, три двойные и семь брейков из десяти.

В борьбе за выход в 1/8 финала турнира Гарсии будет противостоять представительница Чехии Петра Квитова.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Александрова Е. (Россия) - Гарсия К. (Франция) - 6:4, 3:6, 0:6

Место и дата

31 августа 03:45, , Онлайн-трансляция

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