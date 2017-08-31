Макарова победила Возняцки и вышла в третий круг US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго
круга US Open победила представительницу Дании Каролин Возняцки со счетом
6:2, 6:7 (5:7), 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты, за это время
россиянка трижды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала
шесть брей-пойнтов из 13, а в активе ее соперницы пять эйсов, две двойные и два
брейка из 10.
В третьем круге турнира Макаровой противостоять будет
испанка Карла Суарес Наварро.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Возняцки К. (Дания) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 7:6, 1:6
Место и дата
31 августа 02:45, , Онлайн-трансляция
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