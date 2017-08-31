Макарова победила Возняцки и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго круга US Open победила представительницу Дании Каролин Возняцки со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты, за это время россиянка трижды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брей-пойнтов из 13, а в активе ее соперницы пять эйсов, две двойные и два брейка из 10.

В третьем круге турнира Макаровой противостоять будет испанка Карла Суарес Наварро.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

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Второй круг