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Макарова победила Возняцки и вышла в третий круг US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго круга US Open победила представительницу Дании Каролин Возняцки со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты, за это время россиянка трижды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брей-пойнтов из 13, а в активе ее соперницы пять эйсов, две двойные и два брейка из 10.

В третьем круге турнира Макаровой противостоять будет испанка Карла Суарес Наварро.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Возняцки К. (Дания) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 7:6, 1:6

Место и дата

31 августа 02:45, , Онлайн-трансляция

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