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«Спартак» купил форварда «Гремио», а Шарапова и Макарова вышли в 3-й круг на турнире US Open. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» купил форварда «Гремио», а Шарапова и Макарова вышли в 3-й круг на турнире US Open. Главные новости утра
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Футбольный клуб «Гремио» объявил о переходе Педро Роша в московский «Спартак». 

Защитник «Ростова» Миха Мевля попал в сферу интересов «Зенита».

«Вест Бромвич» объявил о переходе полузащитника «ПСЖ», а «Ювентус» арендовал у «Шальке» Бенедикта Хеведеса.

Мария Шарапова победила представительницу Венгрии Тимеа Бабош и вышла в третий круг US Open.

Следом в 1/16 финала открытого первенства США прошла Екатерина Макарова, переигравшая пятую ракетку мира Каролин Возняцки.

Во второй раунд US Open вышли Евгения Родина, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Дарья Касаткина.

У мужчин пока все не так гладко, Евгений Донской уступил теннисисту Казахстана Михаилу Кукушкину, а Андрей Кузнецов не смог обыграть испанца Фелисиано Лопеса.

Гимнастка Дина Аверина выиграла золото чемпионата мира в упражнении с обручем, у ее сестры Арины Авериной серебро.

Цитаты дня:

«Было очень сложно как физически, так и психологически», – Мария Шарапова.

«Постараюсь забить как можно больше голов», – Эдер, новичок «Локомотива».

«Предложения от «Спартака» не получал, мне нравится в «Фенербахче», – Роман Нойштедтер, защитник «Фенербахче».

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