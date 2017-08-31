Илья Жигулев: России не важно, против кого начинать отборочный цикл

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев заявил, что команде не принципиально, против кого начинать играть в отборочном цикле к чемпионату Европы.

«Сборной России не важно, против кого начинать отборочный цикл. У нас есть задача отобраться на чемпионат Европы, поэтому нам не принципиально, против какой команды играть первый матч отборочного цикла. Настроение в команде отличное. Мы максимально настроены на матч против команды Армении, уверен, что все готовы к игре», - цитирует Жигулева ТАСС.