Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Жигулев: России не важно, против кого начинать отборочный цикл

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев заявил, что команде не принципиально, против кого начинать играть в отборочном цикле к чемпионату Европы.

«Сборной России не важно, против кого начинать отборочный цикл. У нас есть задача отобраться на чемпионат Европы, поэтому нам не принципиально, против какой команды играть первый матч отборочного цикла. Настроение в команде отличное. Мы максимально настроены на матч против команды Армении, уверен, что все готовы к игре», - цитирует Жигулева ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи c Арменией и ГибралтаромТренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией и Гибралтаром.Илья Жигулев: Обидно, что не выиграли в два мячаПолузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Армении и Гибралтара.Сергей Ташуев: Я не могу понять, почему у Кононова ушел стиль, который был в «Краснодаре»Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев высказался об игре команд в матче пятого тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.«Самое сложное время еще не прошло». Почему немецкий футбол несовершенен?«Самое сложное время еще не прошло». Почему немецкий футбол несовершенен?Сборная Германии перед финалом Кубка конфедераций не только хвалила себя, но и говорила о возможных трудностях своего футбола.
Футбол
Эдер: Постараюсь забить как можно больше голов за «Локомотив»
Футбол
Защитник «Ростова» Мевля попал в сферу интересов «Зенита»
Теннис
Касаткина победила Ванг Кианг на старте US Open
Теннис
Шарапова вышла в третий круг US Open, победив Бабош
все новости
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Илья Жигулёв
Илья Жигулёввсе новости
Чемпионат Европы U-21
Чемпионат Европы U-21таблицакалендарьстатистикатексты/новости