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Василий Уткин: Предлагаю сброситься на новичков на Манчини

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал заявление главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, что клубу еще требуются новички.

«Я хочу помочь Манчини. Давайте скинемся ему на новичков. Ему, наверное, не сказали, когда он ехал в Россию, что здесь мало игроков. Надо помогать людям. Очень трудно сказать, кто им нужен. Тот же Абденнур подумал и решил, что еще может за «Марсель» поиграть. В руководстве «Зенита» не все в порядке. Не является секретом, что между Дюковым и Фурсенко довольно напряженная ситуация», - цитирует Уткина «Спорт FM».

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